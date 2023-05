Paolo Vanoli, allenatore del Venezia, ha parlato dopo la vittoria in Serie B contro il Modena per 5-0. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Vedo questi ragazzi tutti i giorni. Questa prestazione è stata la ciliegina di un lungo percorso, faccio i complimenti a questo gruppo. Quando fai sacrifici e diventi una squadra, di fronte a questo pubblico puoi ottenere anche una cosa come quella di oggi. Non è finita, ma abbiamo fatto un grande passo. Ragioniamo ancora partita dopo partita, i sogni ci si crede e bisogna provare a raggiungerli. Nella mia vita ho sempre sognato e spero che anche i miei ragazzi possono sognare perché se lo sono meritati. Quando sai che c’è il record di punti, questo ti spinge ad andare oltre. Non avevamo mai fatto tre vittorie consecutive e oggi abbiamo preso anche questo».

