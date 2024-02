Il Napoli cambia allenatore per la quarta volta in nove mesi: la squadra ha perso le certezze tattiche dell’anno dello scudetto

Da Spalletti a Calzona, passando da Garcia e Mazzarri: il Napoli cambia la guida in panchina per la quarta volta in nove mesi e, come sottolineato da la Gazzetta dello Sport, a perderci è stata l’identità e le sicurezze di gioco della squadra.

Nove mesi pieni di confusione fin dal primo cambio: da Spalletti a Garcia il tecnico francese cerca subito di dare la sua impronta al gioco, togliendo le sicurezze della stagione del tricolore: gioco più insistentemente e infruttuosamente verticale, Lobotka che si perde nelle gerarchie, Kim non sostituito e Kvara non più pericoloso come la stagione scorsa. Dopo Garcia tocca a Mazzarri e, nonostante la volontà di proseguire con il 4-3-3, spesso torna con la difesa a 3: Di Lorenzo perde ritmo, Kvara continua a non ingranare, Osimhen manca a lungo tra infortuni e Coppa d’Africa. Ora è il momento di Calzona: come giocherà? Difficile da dirsi prima, ma ci si aspetta un 4-3-3 offensivo sullo stile di Sarri.

