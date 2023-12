L’Inter di Simone Inzaghi supera l’ostacolo Napoli con un secco 3 a 0 e ritorna in vetta alla classifica sopra la Juve: ecco com’è andata

È appena terminato il match tra Napoli ed Inter al Diego Armando Maradona. Successo dei nerazzurri per 3 a 0, con la squadra di Simone Inzaghi che ritrova la testa della classifica, superando la Juve. Tante le polemiche dei partenopei per diversi episodi arbitrali, tra cui un probabili calcio di rigore non dato su Osimhen.

A sbloccare la gara ci ha pensato Hakan Calhanoglu con un gran gol da fuori area. Dopo la rete dell’ex Milan è arrivata quella di Nicolò Barella. A chiudere i conti, infine, la rete di Marcus Thuram.

