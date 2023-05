L’incontro tra Napoli ed Inter ha visto sanzionate diverse persone tra i tifosi, in possesso di stupefacenti e biglietti contraffatti

Gli agenti del commissariato San Paolo durante il match tra Napoli e Inter hanno preso provvedimenti nei confronti di diverse persone.

Tredici persone sono state sanzionate per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo: tra queste sette erano in possesso di biglietto già utilizzato e sei trovate in possesso di sostanza stupefacente.

I poliziotti hanno denunciato quattordici persone di cui sette per scavalcamento da un settore all’altro dell’impianto sportivo, due poiché trovate in possesso di fumoni e le altre cinque per accensione di fumoni in occasione di manifestazioni sportive: nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo.

