Napoli Inter, ancora polemiche: doppio giallo a Simeone e azzurri in dieci nel secondo tempo della finale di Supercoppa italiana

Si infiamma la finale di Supercoppa italiana tra Napoli ed Inter. Azzurri in dieci per l’espulsione del Cholito Simeone: l’attaccante è stato sanzionato col doppio giallo per un pestone su Acerbi.

Sbotta Mazzarri in panchina ed esplode la rabbia dei tifosi azzurri sui social. Dubbi anche sul primo giallo.

