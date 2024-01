Napoli Inter, due recuperi per Mazzarri: subito convocati Ngonge e Traoré per la finale di Supercoppa Italiana di domani

Solo buone notizie per Walter Mazzarri e per il suo Napoli in vista della finale di Supercoppa Italiana di domani contro l’Inter. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il tecnico abbraccerà per la prima volta i due nuovi arrivati dal mercato, Ngonge e Traoré, entrambi convocati per la finale di Riyadh.

Probabile che il tecnico si affidi nuovamente alla difesa a 3: recuperati Mazzocchi e Cajuste, i quali erano usciti acciaccati dalla semifinale contro la Fiorentina. Ancora out Olivera, mentre spera di recuperare almeno per la panchina Demme.

L’articolo Napoli Inter, due recuperi per Mazzarri: subito convocati Ngonge e Traoré proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG