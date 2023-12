Tutto il club Napoli fa fronte comune e si schiera per protestare per alcuni episodi arbitrali del match perso contro l’Inter

Il match tra Napoli ed Inter se lo aggiudicano i nerazzurri per 0 a 3, ma non mancano le polemiche nel postpartita. I partenopei recriminano per un contatto avvenuto a centrocampo che ha portato al primo gol della squadra di Inzaghi e per un probabile calcio di rigore per un fallo su Osimhen.

Per la rabbia dovuta a questi episodi e per evitare di parlare solo degli arbitri, il tecnico Walter Mazzarri ha deciso di non presentarsi ai microfoni nel postpartita per rispondere alle domande dei giornalisti.

