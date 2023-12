Il futuro di Rade Krunic sembra essere sempre più lontano dal Milan: manca l’intesa per il rinnovo ed il Fenerbahce insiste

C’è ancora parecchia distanza per il rinnovo di contratto di Rade Krunic con il Milan. La sua esclusione ed il mancato ingresso in campo contro il Frosinone è stato una notizia.

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, dietro ci sono le insistenti voci di mercato e qualcosa che sembra essere successo durante la sosta. O meglio, cosa non è successo: la trattativa per il prolungamento di contratto non è decollata. Il Fenerbahce prova ad approfittarne, riscaldando la pista che aveva provato a percorrere in estate, e che potrebbe portare il centrocampista ad Istanbul già a gennaio.

