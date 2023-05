Nel centrocampo dell’Inter che domani giocherà contro il Napoli potrebbe esserci anche Gagliardini, prima di lasciare i nerazzurri in estate

Domani sera, in occasione di Napoli-Inter, Roberto Gagliardini potrebbe indossare per l’ultima volta la maglia nerazzurra. A riportare la notizia di una sua probabile titolarità è la Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista potrebbe trovare minutaggio per via dell’infortunio di Mkhitaryan, ma il suo futuro è già scritto: lascerà il club in estate, alla scadenza del proprio contratto.

L’articolo Napoli-Inter, Gagliardini verso una maglia da titolare: potrebbe essere l’ultima proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG