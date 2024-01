I nerazzurri vincono la terza SuperCoppa consecutiva, l’ottava della sua storia; ecco le pagelle del match deciso dalla zampata di Lautaro Martinez.

SOMMER 6,5: inoperoso nel primo tempo, si fa trovare pronto sul tiro pericoloso di Kvaratskhelia, l’unico intervento della sua partita.

PAVARD 7,5: si segnala per un bel recupero su Kvaratskhelia a metà del primo tempo, non sbaglia nulla in difesa e provvede pure all’assist per il goal del torneo.

DE VRIJ 6,5: Simeone gli sfugge solo una volta, quando lo fa ammonire. Mostra la solita eleganza palla al piede. (Dal 62’ CARLOS AUGUSTO 5,5: ingresso un po’ così, aggiunge vivacità ma anche disordine).

ACERBI 6,5: ordinato in difesa, cerca di fare il Bastoni non avendo la sua tecnica, ahilui.

DARMIAN 6,5: ordinario sulla fascia, difende bene ma attacca pochissimo. Resiste anche ai crampi.

BARELLA 6: corre per due, il tutto senza perdere lucidità, si fa ammonire scioccamente per proteste ed era diffidato, finisce in calando. (Dal 62’ FRATTESI 6: crea scompiglio nella difesa azzurra ma raramente riesce ad incidere significativamente).

CALHANOGLU 6: la palla gira lenta perché il Napoli difende bene e lui non è al massimo della forma. Si limita dopo aver ricevuto il primo cartellino giallo.

MKHITARYAN 6: spreca due buone chance calciando alto dal limite. Meno incisivo del solito.

DIMARCO 6,5: sfiora la rete in avvio con un gran tiro a volo che meriterebbe il goal, poi passa la gara a mettere palloni su palloni in tempo. (Dall’81 ARNAUTOVIC s. v.).

THURAM 5,5: i suoi compagni provano a lanciarlo in velocità ma i passaggi sono sempre un po’ lunghi. Dopo l’ora di gioco si mangia il possibile goal del vantaggio ciccando la conclusione sull’assist di Pavard. (Dall’81’ ALEXIS SANCHEZ 6,5: aiuta a creare imprevedibilità ai suoi).

LAUTARO MARTINEZ 8: si fa notare anche lontano dalla porta con grandi recuperi difensivi in avvio ed è lui, ovviamente, nel momento decisivo a mettere il marchio sul trofeo segnando non certo col suo goal più difficile.

INZAGHI 7: terza SuperCoppa consecutiva ma la partita dei suoi non è stata certo brillante, colpa della stanchezza e dell’atteggiamento del Napoli. Osa nel finale cambiando modulo e passando a 4, l’inserimento di Sanchez é la mossa che porta risultati più di altre.

