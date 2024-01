Simone Inzaghi ragiona sulla formazione dell’Inter da schierare nella finale di Supercoppa italiana di domani col Napoli: le ultime

Per l‘Inter, non ci dovrebbero essere stravolgimenti nella formazione anche per la finale di Supercoppa contro il Napoli.

Simone Inzaghi sembra seguire il detto “squadra che vince non si cambia” e può contare su Hakan Calhanoglu, nonostante qualche preoccupazione per una piccola contusione subita dall’ex giocatore del Milan. Frattesi è in agitazione, pronto a sfidare Mkhitaryan e a prendere il via dall’inizio al posto dell’armeno, mentre Barella sembra destinato a partire titolare. Dumfries a destra e Dimarco sul lato opposto completano la retroguardia. La difesa sarà composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. Tuttavia, quest’ultimo sembra aver mostrato segni di affaticamento negli ultimi allenamenti, e nel caso Inzaghi decidesse di non rischiarlo, Stefan De Vrij è in allerta, con Acerbi spostato al centro-sinistra.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (de Vrij); Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

L’articolo Napoli Inter, le ULTIME sulla probabile: un giocatore è stato già allertato proviene da Inter News 24.

