Napoli-Inter Women, in programma sabato 27 gennaio alle ore 12:30, sarà trasmessa non solamente in tv ma anche in streaming

Mancano ore al fischio d’inizio tra Napoli e Inter Women, partita in programma sabato 27 gennaio alle ore 12,30 allo stadio Giuseppe Piccolo.

La sfida verrà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, table.

