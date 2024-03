Napoli Juve, Aronica: «Mi auguro che abbia la meglio il Napoli. È una squadra in netta ripresa e spero possa garantire continuità»

A 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio è intervenuto Salvatore Aronica, ex di Napoli e Juventus. Ecco le parole:

PAROLE – «Mi auguro che abbia la meglio il Napoli. È una squadra in netta ripresa e spero possa garantire continuità per riprendere il cammino interrotto. È una gara che, però, nasconde diverse insidie. Una partita sentita dalle due tifoserie e che, anche quest’anno, può avere una valenza importante ai fini della classifica. Gli azzurri, infatti, possono ricominciare a sognare per una quinta o quarta posizione che sarebbe un obiettivo importante per il club».

The post Napoli Juve, Aronica fa il pronostico: «Mi auguro che abbia la meglio il Napoli» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG