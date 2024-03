D’Agostino su Napoli Juve: «La Juventus è stata facilitata dal fatto di non avere le coppe europee e non ha mai fatto il cambio di marcia»

L’ex centrocampista, Gaetano D’Agostino, ha parlato a Radio Goal‘, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Le parole su Napoli Juve:

PAROLE – «La Juventus è stata facilitata dal fatto di non avere le coppe europee e non ha mai fatto il cambio di marcia. Qualitativamente il Napoli è più forte e completo della Juve, ma viene da questi otto mesi in cui ha vissuto sulle montagne russe. La vittoria contro il Sassuolo, una squadra frastornata dal momento complicato, e l’ottima partita fatta a Reggio Emilia dà fiducia. Ho visto un Napoli che ha reagito allo svantaggio iniziale e ho rivisto dei principi quasi uguali a quelli dell’anno scorso. E dico quasi perché lo scorso anno il Napoli li ha mostrati con continuità».

