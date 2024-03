Napoli Juve, lo show di De Laurentiis costa caro: multa salata dalla Lega Serie A! Tutti i dettagli sui fatti del Maradona

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sera, la Lega Serie A avrebbe optato per il pugno duro nei confronti di De Laurentiis e del suo Napoli: multa di 100 mila euro al club per non aver rispettato gli accordi televisivi con DAZN.

Il motivo della protesta della società campione d’Italia in carica era legato al mancato spostamento del match contro l’Atalanta, con tanto di “show” di ADL nel pre-partita di Napoli-Juve.

