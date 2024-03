Giacomo Raspadori, alla Rai, ha parlato della vittoria ottenuta dal Napoli con la Juve. Ecco le sue parole

Ai microfoni della Rai, Giacomo Raspadori ha analizzato la vittoria del Napoli sulla Juve.

PAROLE – È sicuramente un’importante soddisfazione personale, però come sempre, è giusto mettere davanti il lavoro di squadra. Abbiamo fatto una grande partita e anche nei momenti in cui siamo stati più in difficoltà, siamo riusciti a rimanere dentro la partita e non era semplice. Avevamo bisogno di una vittoria del genere in casa, davanti ai nostri tifosi contro una grande squadra. È una vittoria che ci voleva e siamo molto felici»

