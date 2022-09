Il talento georgiano del Napoli Kvaratskhelia ha parlato dal ritiro della sua Nazionale: le dichiarazioni dell’esterno offensivo dei partenopei

LE PAROLE – «Quando torno in nazionale sono sempre tanto felice, è un ambiente familiare, sia in campo che fuori. Quando indossi questa maglia senti di dover fare di tutto per questi ragazzi e per i tifosi, c’è grande unione qui, siamo una grande famiglia. E’ importante fare bene individualmente, ma la priorità assoluta è il successo di squadra. Senza i compagni, sei solo un’individualista, non puoi ottenere nulla. Io cerco sempre di adattarmi alla squadra, per me viene sempre prima di tutto».

L’articolo Napoli, Kvaratskhelia: «Individualista La squadra viene sempre prima» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG