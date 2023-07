Le condizioni di Mario Rui, Gaetano e Juan Jesus dal ritiro del Napoli di Dimaro. Tutti i dettagli sui tre calciatori

Di seguito il comunicato del Napoli.

COMUNICATO – Seduta pomeridiana per il Napoli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione ed esercitazione tecnica, ha svolto lavoro tecnico tattico con sagome e partita a campo ridotto. A chiusura di seduta, la squadra ha effettuato una sessione di calci di rigore. Mario Rui e Gaetano hanno svolto allenamento completo in gruppo. Gaetano ha svolto personalizzato in palestra. Juan Jesus ha svolto parte del lavoro individuale e parte in gruppo. Lo riporta il sito ufficiale del club partenopeo.

