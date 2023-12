Le condizioni fisiche dei calciatori del Napoli in vista del match di Serie A contro il Cagliari. I dettagli

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con alcune novità sui calciatori infortunati.

COMUNICATO – «Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma allo Stadio Maradona sabato alle ore 18 per la 15esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta di possesso palla e partitina a campo ridotto. Mari Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Olivera ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lavoro in palestra per Ostigard».

