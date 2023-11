Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato ad Amazon al termine della sfida contro il Real Madrid in Champions League

PAROLE – «Ci siamo salutati con Carlo ma non ricordo cosa ci siamo detti. Dopo la sconfitta ero subito concentrato a capire come migliorare e superare questo risultato. Sono soddisfatto della prestazione della mia squadra. Ci sono soltanto piccolezze da correggere. Condizione? Ci sono tante partite poi non voglio entrare nel merito e non mi permetto di valutare il lavoro fatto da chi c’era prima. Abbiamo ritrovato lo spirito giusto»

