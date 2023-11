Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport al termine della sfida contro il Benfica in Champions League

LA GARA – «Riprendere la partita è un grandissimo segno, la squadra ha avuto una grandissima reazione. Abbiamo approcciato male la gara, sappiamo che in Champions non ci sono partite semplici. Ci siamo detti con la squadra che dovevamo fare di più e coprire meglio il campo. Con quel tiro di Barella al 90′ avremmo potuto anche vincere. Non deve succedere, abbiamo pagato tutto quello che devi pagare quando approcci la partita. Siamo stati bravi, ci siamo rimessi a posto, abbiamo un grande carattere e lavoriamo ogni giorno sapendo che possono esserci delle difficoltà. Abbiamo cambiato tanto, ho la possibilità di avere 20 titolari con i due infortunati che ho a casa e devo cercare di utilizzarli tutti»

REAZIONE – «Sono soddisfatto della reazione del secondo tempo, dovevamo fare tutti meglio. Sappiamo dove vogliamo arrivare e quanto dobbiamo lavorare, io so che posso contare su tutti i giocatori. Ho detto ai ragazzi che sarebbe stato semplice toglierne 4-5, eravamo tutti sottotono compreso me. Ho detto ai ragazzi di mettersi lì con determinazione e poi i risultati si sono visti».

