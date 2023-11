Napoli, Mazzarri può sorridere: due titolari recuperano in vista dell’Inter, che sfiderà il 3 dicembre

Buone notizie in casa Napoli per Walter Mazzarri, in vista dei prossimi due impegni con Atalanta e successivamente Inter.

Come riportato da Sky Sport l’infermeria dei campioni d’Italia potrebbe svuotarsi in tempi brevi. Osimhen che Zielinski sono sulla via del recupero e puntano a tornare in campo il prima possibile, probabilmente contro i nerazzurri il 3 dicembre.

L’articolo Napoli, Mazzarri può sorridere: due titolari recuperano in vista dell’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG