Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato ad Amazon al termine della sfida contro il Real Madrid in Champions League

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato a Prime Video al termine della sfida contro il Real Madrid in Champions League. Ecco cosa ha detto.

LE PAROLE – «Ci siamo salutati con Carlo ma non ricordo cosa ci siamo detti. Dopo la sconfitta ero subito concentrato a capire come migliorare e superare questo risultato. Sono soddisfatto della prestazione della mia squadra. Ci sono soltanto piccolezze da correggere. Condizione? Ci sono tante partite poi non voglio entrare nel merito e non mi permetto di valutare il lavoro fatto da chi c’era prima. Abbiamo ritrovato lo spirito giusto».

The post Napoli, Mazzarri: «Ritrovato lo spirito giusto, sono soddisfatto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG