Napoli Milan, Bergomi: «Bisogna esaltare la gara dei rossoneri». Le dichiarazioni dell’ex difensore a Sky Sport

Beppe Bergomi ha rilasciato qualche dichiarazione sulla prestazione del Milan dopo la vittoria contro il Napoli. Le dichiarazioni dell’ex calciatore a SportMediaset.

«Il Napoli non ha letto bene la partita, non ha avuto pazienza e non ha capito dove stava andando il match. Ha concesso campo al Milan e gli è andata male. Oggi dobbiamo esaltare la partita del Milan. Si parla sempre del Napoli e di cosa non ha fatto oggi, ma oggi dobbiamo esaltare la partita del Milan. Il Napoli cambierà? Senza Osimhen deve cambiare».

