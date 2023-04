Alessandro Bonan, giornalista, parla così di Napoli-Milan ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni

Alessandro Bonan, giornalista, parla così di Napoli-Milan ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni.

«Il Milan ha giocato una straordinaria partita difensiva. La marcatura di Kvara è stata da scuola calcio. Calabria arretrava, ma non entrava mai per non cascare alle finte del georgiano e aspettava il raddoppio. Leao? Ti ruba sempre il tempo, ha un passo pazzesco».

The post Napoli Milan, Bonan: «Straordinaria gara difensiva dei rossoneri» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG