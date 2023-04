Stefano De Grandis parla così a Sky Sport del match di questa sera tra Napoli e Milan di Champions League. Le sue dichiarazioni

Stefano De Grandis parla così a Sky Sport del match di questa sera tra Napoli e Milan di Champions League. Le sue dichiarazioni.

«Il Milan dovrà fare una gara simile a quella in campionato, quando è stato fortissimo in campionato. Il Napoli deve stare attento a non regalare i contropiedi al Milan. I rossoneri sono forti, hanno fatto riposare tutti i titolari ma questo potrebbe essere un problema in campionato».

