Probabili formazioni Napoli Milan: ecco le possibili scelte di Pioli. Il tecnico rossonero non ha dubbi e schiera i titolarissimi

Pioli e Spalletti si aggrappano alle certezze per quella che è per entrambi la sfida più importante della stagione. L’allenatore del Napoli ritrova Osimhen a guidare l’attacco; in difesa c’è Juan Jesus al posto dello squalificato Kim.

Per il Milan, nessuna novità. C’è Giroud, che ha svolto allenamento in gruppo ieri dopo il fastidio avvertito al tendine di Achille. Con lui ci sono Leao e Brahim Diaz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

The post Probabili formazioni Napoli Milan: ecco le possibili scelte di Pioli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG