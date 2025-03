Napoli-Milan, formazioni ufficiali: Conceicao spiazza ancora, doppia esclusione eccellente. Le scelte dei mister per il big match.

Il Milan questa sera alle 20:45 sarà di scena al Maradona contro il Napoli di Conte, in una partita cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. Tuttavia, nelle ultime ore, un giocatore rossonero è stato colpito da un’appendicite acuta, necessitando di un intervento chirurgico d’urgenza. Questa assenza, improvvisa e importante, peserà sicuramente nelle scelte di mister Conceicao per l’undici titolare. La squadra dovrà adattarsi e trovare la forza di reagire, affrontando una sfida difficile contro un Napoli in piena lotta per il titolo.

Una gara che può valere tantissimo

Con le vittorie di Fiorentina, Bologna e Juventus, dirette concorrenti del Milan per un posto in Europa, la sfida di questa sera contro il Napoli assume un’importanza ancora maggiore per non perdere ulteriore terreno. Mister Conceicao, in conferenza stampa, è stato chiaro sugli obiettivi da perseguire da qui alla fine della stagione, ribadendo l’importanza di ottenere punti cruciali. La gara di stasera, quindi, si preannuncia come un crocevia fondamentale per le ambizioni rossonere, un match che potrebbe decidere il futuro europeo del Milan e segnare un punto di svolta in vista del rush finale.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Joao Felix; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Thiaw, Florenzi, Terracciano, Jimenez, Terracciano, Chukwueze, Sottil, Leao, Gimenez, Jovic. All. Sergio Conceiçao.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori. A disposizione: Scuet, Turi, Juan Jesus, Marín, Mazzocchi, Anguissa, Billing, Hasa, Neres, Ngonge, Okafor, Simeone. Allenatore: Conte.

