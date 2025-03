Appendicite acuta e addio a Napoli-Milan: rossonero operato d’urgenza, l’incredibile forfait a poche ore dal match

Appendicite acuta e addio a Napoli-Milan: rossonero operato d’urgenza. Una perdita pesante a poche ore da un match cruciale.

Questa sera il Milan sarà di scena al Maradona contro il Napoli, in una sfida cruciale per la corsa al quarto posto. Gli uomini di Conceicao sono chiamati a rispondere alla vittoria di Juventus e Bologna, che ieri hanno allungato in classifica. La partita si preannuncia difficile per il Milan, che dovrà fare a meno di un giocatore fondamentale a causa di una appendicite acuta. Nonostante l’emergenza, la squadra rossonera dovrà trovare la forza di reagire e ottenere un risultato positivo per non perdere terreno nella lotta per la qualificazione in Champions League.

Una gara fondamentale per il Milan

La gara di stasera è di fondamentale importanza per entrambe le squadre. Il Napoli è in piena lotta per lo scudetto con l’Inter, mentre il Milan cerca punti cruciali per garantirsi un posto in Europa nella prossima stagione. Dopo la sosta, i rossoneri sono subito chiamati a due sfide decisive: stasera contro il Napoli e poi il derby d’andata contro l’Inter. A poche ore dal match del Maradona, però, un incredibile forfait ferma un giocatore rossonero per appendicite acuta. Un’assenza che rischia di pesare moltissimo sulle ambizioni del Milan in questo periodo cruciale.

Appendicite acuta e addio a Napoli-Milan

Durante il ritiro della squadra a Napoli, Ruben Loftus-Cheek ha avvertito forti dolori addominali che hanno necessitato un ricovero per approfondimenti clinici. Gli esami hanno evidenziato un’appendicite acuta.

Nella giornata di oggi Ruben sarà sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione dell’appendice. Un gran peccato per l’inglese che, dopo un lungo periodo lontano dalla prima squadra per infortunio, sembrava che finalmente potesse tornare ad essere un valore aggiunto della rosa rossonera e un punto di forza di Conceicao che, questa sera e non solo, perderà un centrocampista capace di offrire quantità e qualità.

Leggi l’articolo completo Appendicite acuta e addio a Napoli-Milan: rossonero operato d’urgenza, l’incredibile forfait a poche ore dal match, su Notizie Milan.