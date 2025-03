Il tecnico toscano resta un’opzione per i rossoneri, ma spunta una nuova ipotesi europea per il suo futuro: l’Atletico Madrid valuta il ribaltone in panchina.Allegri, salta il Milan. È accostato a un altro club di Serie A

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina, ma il suo futuro potrebbe non essere al Milan. Il tecnico toscano è stato accostato ai rossoneri, dove potrebbe ritrovare Fabio Paratici in dirigenza, ma la concorrenza per lui è ampia, sia in Italia che all’estero.

Oltre alla panchina del Milan, diversi club potrebbero cambiare guida tecnica a fine stagione: dalla Juventus – dove però un ritorno appare improbabile – alla Roma. In Europa, invece, ci sono situazioni in evoluzione.

L’Atletico Madrid pensa ad Allegri per il dopo Simeone

Oltre alla Roma, potrebbe puntare su Allegri anche l’Atletico Madrid. I Colchoneros stanno attraversando un momento difficile, con due sconfitte consecutive in campionato e l’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid. La società riflette sul futuro di Diego Simeone, che da anni insegue senza successo la coppa dalle grandi orecchie.

I dirigenti dell’Atletico iniziano a temere che proprio Simeone possa rappresentare un limite per le ambizioni europee del club e valutano un cambio in panchina. Allegri sarebbe un profilo gradito per la sua esperienza internazionale e per la capacità di gestire squadre di alto livello, come dimostrato nei suoi anni alla Juventus, con cui ha raggiunto due finali di Champions League.

Le alternative e le prospettive per il tecnico toscano

Oltre ad Allegri, l’Atletico Madrid starebbe valutando anche Unai Emery, attuale allenatore dell’Aston Villa e vincitore di quattro Europa League, e Marco Silva del Fulham, che però non ha grande esperienza nelle competizioni europee.

Il profilo di Allegri potrebbe quindi rappresentare la scelta ideale per gli spagnoli, ma il suo futuro resta aperto: il Milan è ancora una possibilità, così come altre destinazioni in Italia e in Europa.

