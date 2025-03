Un po’ di statistiche su Napoli-Milan

Equilibrio nelle ultime sfide, numeri storici e curiosità in vista del big match del Maradona. Il Milan cerca un record in trasferta, mentre il Napoli vuole invertire la rotta.

Napoli e Milan si affronteranno in un match che si preannuncia combattuto, con un bilancio perfettamente in equilibrio nelle ultime 12 sfide di Serie A: quattro vittorie per parte e quattro pareggi. Questo dopo un periodo di dominio degli azzurri, che erano rimasti imbattuti nei precedenti otto incontri contro i rossoneri, con sei successi. Inoltre, in previsione della prossima stagione, si sta pensando a nuovi allenatori che potranno ricoprire il ruolo sulla panchina rossonera. Chissà non sia proprio l’allenatore del Napoli…

Il Milan arriva alla sfida con una striscia positiva al Maradona: i rossoneri non hanno mai perso nelle ultime sei trasferte contro il Napoli tra tutte le competizioni (3V, 3N). Se dovessero evitare la sconfitta anche questa volta, sarebbe la prima volta nella loro storia in cui riescono a rimanere imbattuti per sette gare consecutive in casa del Napoli.

Il confronto in classifica e il rendimento recente

Gli azzurri arrivano alla sfida con 61 punti, ben 14 in più del Milan (47). Solo in tre occasioni nei 153 precedenti di Serie A il Napoli ha affrontato il Milan con un vantaggio maggiore in classifica: nel 2014 (+15), nel 2018 (+25) e nel 2023 (+23).

Dopo la pausa per le Nazionali, il Napoli ha storicamente faticato contro i rossoneri: solo contro la Roma (9) ha perso più partite di quante ne ha perse contro il Milan (8) dopo uno stop internazionale. Complessivamente, in queste situazioni, il bilancio è di cinque vittorie per gli azzurri, cinque pareggi e otto successi per i rossoneri.

Dal punto di vista del rendimento, il Napoli è in difficoltà: da inizio febbraio ha vinto solo una delle ultime sette partite in Serie A (5N, 1P), raccogliendo appena otto punti in questo periodo, che lo collocano al 13° posto per rendimento nel campionato.

Statistiche individuali e curiosità

Il Milan ha ottenuto 47 punti in 29 giornate: dal 2004/2005, solo una squadra è riuscita a chiudere tra le prime quattro con questo punteggio a nove giornate dal termine, la Sampdoria 2009/2010. Dopo le vittorie in rimonta contro Lecce e Como, i rossoneri cercano il terzo successo di fila in Serie A per la prima volta da settembre.

Infine, alcuni dati sui giocatori: Romelu Lukaku è stato coinvolto in otto gol contro il Milan dal 2019/2020 (6 reti e 2 assist), secondo solo a Lautaro Martínez (10). Christian Pulisic, invece, è uno dei due giocatori di Serie A con almeno 30 gol e 15 assist in tutte le competizioni da quando è arrivato in Italia, insieme ad Ademola Lookman.

