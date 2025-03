L’ultimo consiglio di Arrigo Sacchi al Milan

L’ex allenatore rossonero analizza la situazione del Milan e suggerisce alla dirigenza di fare chiarezza prima di scegliere il prossimo tecnico, con un pensiero anche su Pioli e Allegri.

In una fase della stagione dove è evidente che la società non abbia ancora puntato su un allenatore in particolare, Arrigo Sacchi, storico allenatore del Milan, ha parlato del valore degli allenatori italiani e della loro capacità di adattarsi alle difficoltà. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico ha elogiato l’approccio moderno di molti suoi connazionali, pur mettendo in guardia sul rischio di ricadere in vecchie filosofie di gioco:

“L’importante è che non si ricordino di essere italiani e che non ritornino alla vecchia lezione ‘difesa e contropiede’. Il calcio è in continua evoluzione e gli allenatori devono adattarsi ai cambiamenti.”

Sacchi ha poi analizzato la situazione di Stefano Pioli, sottolineando il lavoro straordinario svolto nel portare il Milan alla conquista dello scudetto. Secondo lui, il tecnico emiliano potrebbe affrontare una sfida complicata in un’eventuale esperienza alla Juventus, che dovrà ripartire da zero dopo l’addio di Thiago Motta.

Il futuro del Milan e il nodo Allegri

Un tema centrale dell’intervista è stato il possibile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Sacchi ha invitato la dirigenza rossonera a chiarire prima di tutto i piani societari e poi a garantire il massimo sostegno al tecnico che verrà scelto:

“Il Milan deve, prima di tutto, fare chiarezza a livello societario. E poi, se deciderà di prendere Allegri, dovrà appoggiarlo sempre e comunque.”

Pur ribadendo di preferire uno stile di gioco più propositivo rispetto a quello dell’ex allenatore della Juventus, Sacchi ha comunque riconosciuto i meriti di Allegri, sottolineando la sua capacità di inserirsi nella tradizione italiana con ottimi risultati.

Il futuro del Milan dipenderà dalle scelte che la società prenderà nelle prossime settimane. Tra la necessità di un progetto chiaro e la ricerca di un tecnico in grado di rilanciare il club, le parole di Sacchi rappresentano un punto di riflessione importante.

