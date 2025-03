Napoli-Milan, probabili formazioni: le scelte di Conte e Conceiçao

I partenopei e i rossoneri si affronteranno alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona: si incrociano la volata scudetto e la lotta alla Champions League.

Dopo una sosta per le nazionali che è sembrata lunghissima, finalmente si ritorna in campo con la nostra Serie A. La giornata di ieri ha registrato le vittorie di Bologna, Juventus e Roma, complicando ulteriormente il percorso del Milan, ospite del Napoli stasera al Maradona. In caso di mancata vittoria, il Diavolo potrebbe già dire addio al sogno quarto posto e potrebbe cominciare a programmare la prossima stagione. Conceiçao, però, ci crede e vuole l’impresa contro i partenopei: all’andata finì 2-0 per gli azzurri con le reti di Lukaku e Kvarathskelia, ma in panchina c’era ancora Fonseca.

Conte va sul sicuro

Antonio Conte non ama gli stravolgimenti tattici, figuriamoci prima di un match di cartello come questo. Il tecnico salentino avrà tutti a disposizione tranne Spinazzola: per lui un affaticamento al quadricipite. Tornano nei convocati Neres e Anguissa ma, con ogni probabilità, partiranno dalla panchina: pronti Raspadori e Gilmour al loro posto. Fuori dall’undici iniziale l’ex rossonero Okafor, anche lui non al meglio della condizione. Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Raspadori.

Conceiçao: un’altra rivoluzione a sorpresa

Se nel Napoli non ci saranno grandi cambiamenti, lo stesso non si può dire del Milan. Conceiçao dovrà fare a meno di Yunus Musah, squalificato per somma di ammonizioni, ma neanche questa volta sarà Fofana a partire titolare: pronti Bondo e Loftus-Cheek a centrocampo. Le novità più clamorose riguardano l’attacco: Abraham è nettamente favorito su Gimenez, mentre Leao, a sorpresa, è sfavorito nel ballottaggio con Joao Félix, pronto a tornare dal primo minuto dopo un mese. Difficile decifrare le idee del tecnico portoghese, non sono esclusi cambiamenti dell’ultimo minuto. Probabile formazione Milan (4-1-4-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Bondo; Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, Joao Félix; Abraham.

Leggi l’articolo completo Napoli-Milan, probabili formazioni: le scelte di Conte e Conceiçao, su Notizie Milan.