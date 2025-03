Napoli-Milan, dove seguirla in diretta tv e gratis online

Napoli-Milan, il Maradona infuocato: Conte sfida Conceição in un classico che promette scintille. In palio, punti pesanti e l’orgoglio di due grandi rivali.

Domenica sera, 30 marzo 2025, il Maradona si prepara a ospitare un classico del calcio italiano: Napoli contro Milan. È una partita che va oltre i tre punti, con gli azzurri guidati da Antonio Conte che vogliono continuare a dominare la Serie A e i rossoneri di Sérgio Conceição pronti a giocarsi tutto per risalire in classifica. Il fischio d’inizio è fissato per le 20:45, e l’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni: il tifo napoletano è una forza in più, ma il Milan non arriva da vittima sacrificale. Gli ultimi scontri diretti ci hanno regalato emozioni forti, gol spettacolari e duelli al cardiopalma, e stavolta potrebbe essere ancora una questione di dettagli a fare la differenza.

Milan, ecco come potrebbe scendere in campo



Sérgio Conceição sembra avere le idee chiare per affrontare il Napoli: un 4-3-3 per dare equilibrio e spingere in attacco. Tra i pali ci sarà Mike Maignan, con una linea difensiva formata da Walker, Thiaw, Gabbia e Theo Hernandez. A centrocampo, Loftus-Cheek dovrebbe portare muscoli e grinta, supportato da Bondo e Reijnders. Davanti, occhi puntati sul trio Pulisic-Abraham-Joao Felix: velocità e tecnica per mettere in difficoltà la difesa azzurra. Rafa Leao? Le voci dal campo dicono che potrebbe partire dalla panchina, una mossa a sorpresa che tiene tutti col fiato sospeso.

Dove seguire la partita in tv o in streaming

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, accessibile tramite smart TV, console e dispositivi come Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa, sarà possibile accedere alla diretta tramite console PlayStation e Xbox. Sarà possibile vederla anche sul canale 214 di Sky se avete sottoscritto l’opzione “Zona DAZN”. Chi non è abbonato a DAZN potrà seguire l’incontro di San Siro gratis online attraverso i play-by-play testuali offerti dai principali quotidiani sportivi sui loro siti web. Uno dei riferimenti migliori è Gazzetta.it, che fornirà aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della sfida e ricchi approfondimenti sia nel pre sia nel post partita. Queste tutte le info necessarie per non perdervi la gara valevole per la trentesima giornata di Serie A.





