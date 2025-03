Leao potrebbe trasferirsi in Premier League: c’è un club fortemente interessato

Calciomercato Milan, Leão nel mirino di un top club europeo. I rossoneri fissano il prezzo per la cessione in estate.

Rafael Leão potrebbe presto cambiare aria. L’attaccante portoghese, capace di illuminare il campo con dribbling fulminanti e gol pesanti, è da tempo sotto i riflettori di mezza Europa. Questa stagione, però, non è stata semplice per lui: alti e bassi lo hanno accompagnato, e il Milan, che fatica a tenere il passo delle big in campionato, potrebbe trovarsi a un bivio. Con il contratto in scadenza nel 2028, Leão non sembra più intoccabile come un anno fa. Le voci di mercato si moltiplicano, e l’idea di una sua partenza prende sempre più corpo: un club prestigioso di Premier League, pronto a investire, potrebbe accaparrarselo.

Leão nel mirino del Chelsea: Maresca lo vuole per rilanciare i Blues

A Londra, sponda Chelsea, il nome di Leão circola con insistenza. I Blues, che vogliono rilanciarsi dopo anni altalenanti, vedono in lui l’uomo perfetto per dare una svolta all’attacco. La squadra di Maresca cerca un giocatore rapido, tecnico e decisivo, e Rafa risponde a tutti questi requisiti. Con 10 gol e 9 assist in stagione, il suo talento è fuori discussione, e il Chelsea sembra disposto a tutto pur di averlo. Si parla di contatti già avviati con Jorge Mendes, l’agente che cura gli interessi del giocatore e che ha ottimi rapporti con il club inglese. L’obiettivo è chiaro: portare Leão in Premier League e farne il simbolo di un nuovo progetto ambizioso.

Leão al Chelsea: il nodo economico, tra clausola e offerta



Il nodo, come sempre, è economico. Il Milan lo valuta tanto, con una clausola da 175 milioni di euro che spaventa chiunque. Ma la verità è che, davanti a un’offerta concreta, i rossoneri potrebbero cedere per una cifra tra i 100 e i 120 milioni, specie se la Champions dovesse sfumare. Il Chelsea, con le sue tasche profonde, non avrebbe problemi a mettere sul tavolo una somma del genere, magari aggiungendo qualche bonus per chiudere l’affare. Per Leão, invece, si prospetta un contratto da capogiro: 8-10 milioni a stagione, numeri da superstar. Il mercato estivo è vicino, e Stamford Bridge potrebbe diventare la sua nuova casa.

