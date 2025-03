Nel bel mezzo della rivoluzione rossonera potrebbe partire pure Mike Maignan.

La stagione attuale del Milan si sta concludendo verso quello che ormai è un annunciato fallimento. Il quarto posto è ormai irraggiungibile e la vittoria della Coppa Italia sembra irrealizzabile. Mentre sembra che sia stato scelto l’allenatore sul quale scommettere nella prossima stagione, la società valuta anche le cessioni da effettuare per finanziare la prossima sessione di calciomercato.

Maignan verso la cessione?

Il Milan in questo campionato ha fallito soprattutto a causa di quelli che sarebbero dovuti essere i leader della squadra. Infatti tutti i giocatori che componevano di fatto l’ossatura della squadra non si sono rivelati all’altezza. Fra questi rientrano sicuramente Leao, Maignan e Theo Hernandez, che in pochissimo tempo sono passati dall’essere gli eroi scudetto all’essere le cause dei problemi della squadra. Potrebbero essere ceduti tutti e tre, e si sarebbe già trovato un sostituto per la porta…

I tifosi sognano Carnesecchi

Recentemente sui social network si fanno molti sondaggi in relazione alle situazioni più disparate. Negli ultimi giorni sono stati fatti vari sondaggi in relazione al futuro portiere del Milan. In molti di questi sondaggi il portiere più votato come nuovo portiere del Milan era Marco Carnesecchi. Il portiere atalantino nell’ultima stagione si è consacrato alla dea e potrebbe non disdegnare un interesse rossonero. Il Milan con Carnesecchi inoltre si garantirebbe un portiere già ottimo ma comunque giovane ed in grado di poter rappresentare un perno del “nuovo corso” che la società sta cercando di comporre. Sono solo sondaggi pubblici, ma Carnesecchi potrebe fare al caso del Milan.

Leggi l’articolo completo Milan, Maignan può lasciare: trovato il sostituto (che non sarà Donnarumma), su Notizie Milan.