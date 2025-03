“Sì” di Paratici al Milan e summit segreto col nuovo allenatore: rivelazione bomba, il doppio colpo rossonero è “realtà”

“Sì” di Paratici al Milan e summit segreto col nuovo allenatore. Arrivano prove sulla doppia scelta rossonera per il futuro.

La stagione rossonera non è ancora finita e, nonostante il finale di campionato sia imminente, Sergio Conceição, in conferenza stampa ieri, ha ribadito i due grandi obiettivi da centrare, lanciando anche una provocazione forte e diretta all’ambiente rossonero. Tuttavia, il futuro del Milan si inizia a delineare già da ora, con scelte forti e determinate da parte del Club. Una di queste riguarda Fabio Paratici: nel tardo pomeriggio di ieri sono emersi dettagli davvero sorprendenti, che potrebbero essere il preludio a un doppio affare in dirittura d’arrivo per il Milan e il suo futuro.

Il nuovo Milan inizia a prendere forma

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di come Fabio Paratici fosse ormai a un passo dal dire sì al Milan, aprendo così la porta a un clamoroso colpo di mercato con il marchio della Juventus. Tuttavia, nelle ultime ore, nuovi sviluppi hanno ribaltato le aspettative, ridisegnando i contorni della vicenda. Dettagli cruciali sono emersi, svelando nuovi scenari e aggiungendo elementi importanti alla storia. Il tutto è stato documentato da fonti autorevoli, e le prime prove in merito stanno iniziando a circolare, alimentando il già intenso dibattito. Il futuro del mercato rossonero sembra prendere ora una direzione chiara.

“Sì” di Paratici al Milan e summit segreto col nuovo allenatore

Fabio Paratici è stato avvistato a Milano – come documentato da Telelombardia – confermando le ipotesi di un suo possibile coinvolgimento nel progetto futuro del Milan. Nonostante abbia smentito un incontro con Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, le sue movenze nella metropoli lombarda hanno inevitabilmente riacceso i riflettori sul suo possibile arrivo in rossonero. Questo accende ulteriori indiscrezioni su un’attesa “fumata bianca” che potrebbe segnare una svolta per la società. L’incontro tra Paratici e Edoardo Crnjar, procuratore fondatore dell’agenzia Excellence Sport, suggerisce che il lavoro dietro le quinte sia intensamente in corso. Crnjar, noto per rappresentare figure di spicco nel mondo del calcio come Roberto De Zerbi, fa pensare a possibili strategie future per il Milan, inclusa la scelta del nuovo allenatore. Inoltre, la presenza tra gli assistiti di Crnjar di nomi importanti del calcio internazionale aggiunge spessore alle potenziali manovre di mercato del club.

