Napoli Milan: niente giallo a Sandro Tonali. Il cartellino era diretto a Theo Hernandez. Ecco cos’è successo

Al 46′ minuto del primo tempo è arrivata l’ammonizione per Theo Hernandez e non per Sandro Tonali.

Dunque, almeno per il momento, il centrocampista rossonero non salterà l’eventuale semifinale d’andata.

