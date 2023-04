Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha commentato la gara di domani sera tra Napoli e Milan: padroni di casa favoriti

Ospite a TMW Radio, Xacier Jacobelli ha parlato così di Napoli-Milan:

«Il Napoli è nettamente favorito rispetto al Milan. Quella partenopea è una squadra che riesce a mantenere lo stesso livello sia in campionato che in Europa, è in fiducia e non vuole fermarsi sul più bello. Il Milan invece sta vivendo una stagione di alti e bassi, ma questa partita servirà ai rossoneri anche in vista del doppio impegno Champions».

