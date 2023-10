Domenica sera il Milan affronterà il Napoli in campionato. In vista del match ecco come sta Tomori dopo il cambio di ieri contro il Psg

Nessun allarme. Domenica sera il Milan affronterà il Napoli in campionato. In vista del match ecco come sta Tomori dopo il cambio di ieri contro il Psg:

sta bene e non c’è nulla da segnalare, la sua presenza al Maradona non è in dubbio.

