Sutalo è l’idea del Napoli per sostituire Kim, partito in direzione Bayern Monaco

Il Napoli è in cerca di un nuovo difensore per sostituire Kim, volato in direzione Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nuovo nome per i campani sarebbe quello di Josip Sutalo.

Sul difensore croato della Dinamo Zagabria è forte la concorrenza europea, con il Lipsia pronto a mettere sul piatto 25 milioni.

L’articolo Napoli, nuova idea per la difesa: ecco chi può sostituire Kim proviene da Inter News 24.

