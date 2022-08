Raspadori Napoli: nuovo rilancio e chiusura a un passo con il Sassuolo! Le ultimissime sul futuro dell’attaccante

Giacomo Raspadori si avvicina in maniera sempre più concreta al Napoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il club di De Laurentiis ha rilanciato per la punta del Sassuolo limando la distanza sui bonus.

Restano soltanto gli ultimi 2 milioni (dei 5 totali previsti dall’operazione) da definire, poi la trattativa con i neroverdi potrà davvero andare in porto.

The post Napoli, nuovo rilancio per Raspadori: accordo vicino appeared first on Milan News 24.

