Il Napoli è già certo del passaggio del turno in Champions e anche per questo potrebbe giocare con più tranquillità e con la voglia di chiudere al primo posto.

Un primato per evitare le insidie degli ottavi, è questo l’obiettivo di Spalletti e della società. In casa contro i Rangers gli azzurri possono davvero provarci visto anche l’ottimo momento che stanno attraversando. Pochi cambi di formazione, 3 o 4 come annunciato dal tecnico in conferenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Napoli, obiettivo primato per evitare insidie agli ottavi proviene da Calcio News 24.

