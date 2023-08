Tra pochi giorni potrebbe finire la telenovela relativa al rinnovo di Victor Osimhen in casa Napoli

Il giocatore è riuscito a trovare l’accordo con gli azzurri per un ingaggio da 15 milioni annui e una clausola da 150 a favore dei partenopei. Tutti contenti e la firma dovrebbe arrivare in questi giorni per confermare l’attaccante agli ordini di Rudi Garcia e scansare definitivamente le voci dell’Arabia Saudita. Lo scrive il Corriere dello Sport.

