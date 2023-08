Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle dimissioni di Roberto Mancini da Ct dell’Italia

«Sono rimasto sorpreso dalla scelta e non me l’aspettavo assolutamente. Il mondo del calcio è molto condizionato dai soldi, ma ovviamente non posso sapere cosa è successo non essendoci dentro. Forse potrebbe esserci stata qualche incomprensione con la Federazione…Non parlerei di tradimento ma è probabile che ci sia qualche proposta in ballo».

