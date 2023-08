E’ iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Edin Dzeko in Turchia con la maglia del Fenerbahce

L’attaccante, ex Inter, ha segnato una doppietta al suo esordio in Super Lig alla prima giornata dopo aver già fatto vedere cose importanti nelle sfide in Europa. Il rimpianto dei nerazzurri aumenta.

