Per un Matic che parte ci sono due colpi pronti a entrare: la Roma è al lavoro per portare in Italia Paredes e Renato Sanches dal Psg.

Secondo quanto riportato da Il Romanista, l’argentino in settimana dovrebbe svolgere le visite mediche e arrivare a titolo definitivo. Per il portoghese invece si tratterà di un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni ma condizionato dal numero di presenze stagionali.

