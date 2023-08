Inter, oggi Arnautovic a Milano. Questi i motivi dell’affondo del club nerazzurro per l’austriaco

L’Inter ha aggiunto ieri un paio di milioni di bonus all’ultima proposta di 8 di parte fissa e così si è ormai definito nei fatti l’accordo tra i due club. Gli ultimi dettagli burocratici da sciogliere sono considerati una formalità, oggi sarà tempo di ufficialità.

La decisione del club nerazzurro di virare su Arna è stata ponderata a inizio settimana dalla parte sportiva e dallo staff tecnico. L’austriaco 34enne è stato considerato il profilo più adeguato per unire le esigenze tecniche della squadra, priva di un giocatore-boa davanti, al budget ristretto sul mercato. Un compromesso obbligato, vista anche la ristrettezza del panorama di punte in giro per l’Europa in base ai paletti di partenza di Inzaghi. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, oggi Arnautovic a Milano. Questi i motivi dell’affondo per l’austriaco proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG