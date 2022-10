Le parole di Osimhen dopo la vittoria del Napoli in casa della Roma: «Non ci voglio ancora pensare a dove possiamo arrivare»

Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli con la Roma. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Tre punti importanti contro un avversario tosto come la Roma, il Napoli si è dimostrato un avversario difficile da battere. La dedica è per le mia famiglia, per chi mi è stato accanto in queste settimane».

DOVE POSSONO ARRIVARE – «Non ci voglio ancora pensare, ragioniamo di partita in partita e poi vedremo dove possiamo arrivare».

L’articolo Napoli, Osimhen: «Siamo un avversario difficile da battere» proviene da Calcio News 24.

