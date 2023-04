Napoli, Ostigard: «Ecco cosa aspettarsi con il Milan in Champions». Le parole del difensore di Spalletti, tra sconfitta e prossimo match

A microfoni di Radio Kiss Kiss, il difensore del Napoli Leo Ostigard ha parlato della sconfitta contro il Milan in campionato. Ecco le sue parole:

SCONFITTA CON IL MILAN – «La sconfitta di domenica è stata amara ma siamo già pronti a rialzarci a partire di Lecce. Non vorremmo mai perdere anche se quest’anno è capitato pochissime volte. Adesso dobbiamo ritrovare la via della vittoria in campionato e poi saremo pronti a dare battaglia al Milan in Champions».

